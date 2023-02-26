من دمياط إلى سان بطرسبورغ.. تزيد مصر صادراتها إلى روسيا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت "مجموعة كادمار" زيادة رحلاتها من الموانئ المصرية إلى روسيا وإطلاق المزيد منها للخدمات التي تساهم في تصدير المحاصيل الزراعية المصرية.

من دمياط إلى سان بطرسبورغ.. مصر تزيد صادراتها إلى روسيا

وقال المدير التنفيذي لمجموعة كادمار للملاحة ووكيل الخط بمصر مدحت القاضي، إن "الخط سوف يبدأ في زيادة عدد الرحلات الشهرية من 4 إلى 6 بين مينائي الدخيلة بالأسكندرية ونوفوروسيسك الروسي لنقل الحاصلات الزراعية على متن أسطول البواخر التابعة للخط بدءا من أول مارس".

ومن المنتظر أن تبدأ خدمة مباشرة جديدة أول مارس إلى سان بطرسبورغ في روسيا من ميناء دمياط.

المصدر: روسيا اليوم

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