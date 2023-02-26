من دمياط إلى سان بطرسبورغ.. تزيد مصر صادراتها إلى روسيا

بدأت "مجموعة كادمار" زيادة رحلاتها من الموانئ المصرية إلى روسيا وإطلاق المزيد منها للخدمات التي تساهم في تصدير المحاصيل الزراعية المصرية.
من دمياط إلى سان بطرسبورغ.. مصر تزيد صادراتها إلى روسيا
وقال المدير التنفيذي لمجموعة كادمار للملاحة ووكيل الخط بمصر مدحت القاضي، إن "الخط سوف يبدأ في زيادة عدد الرحلات الشهرية من 4 إلى 6 بين مينائي الدخيلة بالأسكندرية ونوفوروسيسك الروسي لنقل الحاصلات الزراعية على متن أسطول البواخر التابعة للخط بدءا من أول مارس".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!