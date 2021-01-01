للطبقة المتوسطة..أرخص موبايل سامسونج في مصر..



سامسونج Galaxy A13 سامسونج Galaxy A13

يسعى الجميع لاقتناء الهواتف الرائدة من شركة آبل و سامسونج، ولكن مع ارتفاع الأسعار وأزمة الصرف العالمية يصبح ذلك عائقا في الوقت الحالي، ومع ذلك توجد هواتف للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا.







من أفضل هواتف سامسونج Samsung للفئة المتوسطة هو هاتف Samsung Galaxy A13 حيث يضم مجموعة من المميزات مقابل سعر مناسب جدا يناسب الطبقة المتوسطة وفئة الطلبة والشباب.

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13، بواسطة معالج من إنتاج شركة سامسونج الكورية الجنوبية من نوع Exynos 850 ، بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD.ويأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13، بشاشة من نوع PLS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 1080 × 2408 بكسل، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5.أقوى عرض.. خصم 41% على وحش سامسونج Galaxy S22 بـ 5 كاميرات.. خصم 3700 جنيه على موبايل سامسونج الرائع Galaxy A53و يقدم هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا Macro بدقة 2 ميجابكسل، و مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي و مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.و يحتوي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات.سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A13 في مصرو يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 حوالي 5000 جنيه في مصر، وهو مناسب جدا للفئة السعرية.