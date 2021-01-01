بكاميرا 50 ميجابكسل.. تطلق سامسونج أحدث موبايل للفئة المتوسطة

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كشفت شركة سامسونج Samsung في الشهر الماضي عن هاتف Galaxy A14 5G في أسواق متعددة. وبالمثل قام عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي بإطلاق نسخة 4G من هاتف Galaxy A14 في ماليزيا. وسنستعرض مواصفاته ومميزاته وسعره.







مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 4G

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يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 4G على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة ب Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9. للأمان ، يتميز بقارئ لبصمات الأصابع.يوجد داخل فتحة الشاشة كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل. ويقدم هاتف سامسونج الجديد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8. وكاميرا واسعة ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.وفقًا لشركة سامسونج ماليزيا، يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 4G بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز. ومع ذلك ، فقد كشفت التقارير أنه يحتوي على معالج Helio G80، الذي يأتي مقترنا ب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ، و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية ، وفتحة بطاقة microSD ، ونظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.أرخص موبايل سامسونج في مصر..للطبقة المتوسطة أفضل عرض لحد دلوقتي .. خصم 60% على موبايل سامسونج الرائع S20ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات. و يزن الهاتف 201 جرامًا وأبعاده 167.7 × 78 × 9.1 مليمتر.سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 4Gلم يتم تأكيد سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 4G في السوق الماليزية بعد. يأتي الهاتف ب 4 ألوان ، مثل الأسود والفضي والأخضر والأحمر الداكن. ومن المحتمل أن يتوفر الجهاز أيضًا في المزيد من البلدان في الأيام المقبلة.