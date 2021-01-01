سعر Samsung Galaxy S22 5G Plus فى الإمارات



Samsung Galaxy S22 5G Plus Samsung Galaxy S22 5G Plus

بالرغم من إطلاق علامة سامسونج الكورية لسلسلة Galaxy S23، إلا أن جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus الرائد لازال ينافس وبقوة، لما يوفره من ميزات عدة تجعله يقدم أفضل أداء ممكن.



وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22+ 5G فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت 2300 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 3000 ريال.



يتوفر جوال Samsung Galaxy S22+ 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

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Samsung Galaxy S22 5G Plusيحمل جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.يطرح جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.Samsung Galaxy S22 5G Plusو الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 5G Plus المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.يقدم جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy S22 5G Plus في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.