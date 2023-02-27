ما هي متلازمة «ميلر فيشر»؟

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متلازمة «ميلر فيشر»

أثارت «متلازمة ميلر» فضول الكثير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر الفنان محمد ثروت ليطلب الدعاء لابنه المصاب بذلك المرض المناعي النادر.

ومتلازمة ميلر فيشر هي اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة جهازك المناعي للأعصاب، والمبشر بأنه قد يتعافى معظم الأشخاص تمامًا في غضون 6 أشهر بعد تلقي العلاج.

وفي هذا السياق نقدم لك أبرز أعراض الإصابة بمتلازمة ميلر، وذلك بحسب موقع مايو كلينك الطبي الأمريكي:

- ازدواج الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.

- الشعور بمشكلة في حركات العين.

- تدلي الجفون أو صعوبة تحريك عضلات الوجه.

- تأثر الأوتار في الكاحل أو الركبة أو الذراع.
- الشعور بمشاكل في التنفس.

- ضعف عضلات الذراعين والساقين.

- الشعور بمشاكل في البلع وضعف اللسان.



أسباب الإصابة بمتلازمة ميلر فيشر:

- عدوى العطيفة.

- المستدمية النزلية.

- فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

- عدد كريات الدم البيضاء (فيروس ابشتاين بار).

- فيروس زيكا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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