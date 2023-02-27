ما هي متلازمة «ميلر فيشر»؟

أثارت «متلازمة ميلر» فضول الكثير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر الفنان محمد ثروت ليطلب الدعاء لابنه المصاب بذلك المرض المناعي النادر.
ومتلازمة ميلر فيشر هي اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة جهازك المناعي للأعصاب، والمبشر بأنه قد يتعافى معظم الأشخاص تمامًا في غضون 6 أشهر بعد تلقي العلاج.
وفي هذا السياق نقدم لك أبرز أعراض الإصابة بمتلازمة ميلر، وذلك بحسب موقع مايو كلينك الطبي الأمريكي:
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