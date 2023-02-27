حالة الطقس اليوم 27-2-2023



حالة الطقس حالة الطقس

ينشر موقع “يلابيزنس ” حالة الطقس اليوم الإثنين 27-2-2023 ،ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.



حالة الطقس اليوم ليلا

بينما يسود حالة الطقس اليوم بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.



الشبورة المائية

يشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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من المتوقع ان تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصردرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنيندرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 26درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 العظمى 23درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 20درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 28درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 28درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 28درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 29درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 24درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 26درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 27درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 28درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 29درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 29درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 30درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 30ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.