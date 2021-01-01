لرؤية أفضل بدون نظارات .. أطعمة تحسن بصرك أبرزها العدس والبيض



أطعمة تحسن بصرك أطعمة تحسن بصرك

لا يمكن تصحيح قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم أو قصر النظر الشيخوخي بشكل طبيعي ، ولا يمكن تصحيح أي مشكلة انكسارية أخرى، تعد الجراحة الانكسارية أو النظارات أو العدسات اللاصقة جميعها علاجات فعالة لبعض الاضطرابات البصرية، ومع ذلك ، قد يكون هناك العديد من الأسباب لضعف الرؤية ، إلا أن هناك وجبات يمكن أن تجعل الرؤية أفضل بدون نظارات، وإليك أفضل الأطعمة الفائقة لتحسين البصر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



أضف هذه الأطعمة الخارقة إلى نظامك الغذائي لبصر أفضل:



1. الخضراوات الورقية



تحتل الخضراوات الورقية مرتبة عالية في قائمة الأطعمة التي تحسن البصر، فهي غنية بالفيتامينات الأساسية التي تعزز الرؤية. إنها مليئة باللوتين ، كاروتينويد حيوي للعيون ، بالإضافة إلى فيتامين سي المضاد للأكسدة ، ستزداد قوة عضلاتك عن طريق تناول السبانخ ، وكذلك بصرك.





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2. الفلفل الأحمر النيءالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج لكل سعرات حرارية هي الفلفل، هذا ممتاز للأوعية الدموية في عينك وقد يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، وفقًا لبحث علمي، يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، مثل الفراولة ، القرنبيط ، والبابايا. نظرًا لأن الحرارة تحلل فيتامين ج ، اختر الأطعمة النيئة كلما أمكن ذلك، يحتوي الفلفل ذو الألوان الزاهية أيضًا على فيتامينات A و E المفيدة للعيون.3. السلمونDHA و EPA هما نوعان من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتاجها شبكية العين لتعمل بشكل صحيح. كلاهما موجود في المأكولات البحرية بالإضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط. علاوة على ذلك ، يبدو أن أوميغا 3 تحمي عينيك من الجلوكوما و AMD ارتبط جفاف العيون بانخفاض مستويات هذه الأحماض الدهنية.4. البقولياتتعتبر البقوليات ، بمحتواها العالي من البروتين ، بديلاً رائعًا للحوم ومصدرًا ممتازًا للزنك، يعتبر العدس من أفضل الأطعمة لتحسين الرؤية نظرًا لقلة الدهون المشبعة والمحتوى العالي من الألياف، تعتبر البقوليات أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين للنباتيين .5. البيضاللوتين وفيتامين هـ وفيتامين ج كلها وفيرة في البيض، كما أنها تحتوي على زياكسانثين ، كاروتينويد مشابه لمادة اللوتين. يحتل البيض مرتبة عالية بين الأطعمة التي تحسن الرؤية، مزيجها الغذائي مثالي لمنع التنكس البقعي.6. المكسرات والبذورتعتبر فوائد فيتامين هـ وفيتامين ج معًا ضرورية للحفاظ على صحة وقوة أنسجة العين، أفضل موردي فيتامين E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية - وكلها ضرورية لصحة عينيك - هي الجوز والفستق واللوز مصدر كبير لمضادات الأكسدة وفيتامين هـ ، كما أنها تحمي عينيك من أضرار الأكسدة، تشمل المصادر الإضافية لفيتامين E الفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس وغيرها.7. الجزرتم العثور على البيتا كاروتين وفيتامين أ ، وهما ضروريان للحفاظ على صحة العين والبصر ، بكثرة في الجزر. يجب أن يكون الجزر عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع، مثل معظم الخضروات، قد يكون الجزر أكثر فائدة إذا استهلك نيئًا.