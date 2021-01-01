تقرير : أسباب لارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت



أسباب لارتفاع ضغط الدم أسباب لارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم هو القوة التي يستخدمها قلبك لضخ الدم في جميع أنحاء جسمك، وتسمى قوة الدورة الدموية على جدار الشريان ضغط الدم، وهناك مكونان لضغط الدم: الانقباضي والانبساطي، بينما يتم قياس الضغط الانقباضي عندما ينبض القلب، وعندما يكون الضغط في أعلى مستوياته، يتم قياس الضغط الانبساطي بين دقات القلب عندما يكون الضغط في أدنى مستوياته، يرتفع ضغط الدم عدة مرات فوق المعدل الطبيعي مما يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة، فى هذا التقرير 5 أسباب لارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الإجهاد

الإجهاد هو أحد الأسباب الشائعة لزيادة ضغط الدم. بسبب الإجهاد يمكن أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في الضغط حتى عند الشباب، حيث يقوم الجسم بإفراز العديد من الهرمونات عندما يكون تحت الضغط مما يؤدي إلى تسريع ضربات القلب، وعلى الرغم من وجود ارتفاع مؤقت ، إلا أن هناك خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



عادات الأكل والشرب غير الصحية



في حين أن الإجهاد هو سبب رئيسي للارتفاع المؤقت في ضغط الدم، فإن عادات نمط الحياة المرتبطة بالتوتر مثل تناول الكثير من الكافيين وتناول الأطعمة السريعة وتناول الكثير من الطعام وعدم القيام بنشاط بدني كافٍ يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاع ضغط الدم للتوتر دور رئيسي في ارتفاع ضغط الدم.

قد يعجبك أيضا...

بعض الأدويةبعض الأدوية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة ضغط الدم بشكل مفاجئ أو بعبارة أخرى إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، كن حذرًا مع أي أدوية تتناولها ، حتى الأدوية الباردة التي تحتوي على مزيلات الاحتقان يمكن أن تزيد من ضغط الدم.تناول أطعمة بها الكثير من الملحالصوديوم العالي له تأثير ضار على الصحة، فهناك العديد من الأطعمة المعلبة المتاحة هذه الأيام والتي تحتوي على الكثير من الملح الأطعمة مثل البيتزا والخبز والوجبات الخفيفة المملحة يمكن أن تسبب أيضًا ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم.مشاكل الغدة الكظريةالغدد الكظرية هي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات في الجسم هي عبارة عن غدد صغيرة مثلثة الشكل تقع فوق كلتا الكليتين، ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الكظرية إلى ارتفاع ضغط الدم.