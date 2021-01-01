آداب حلوان .. نعلن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › آداب حلوان .. نعلن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية

صورة الخبر: آداب حلوان
آداب حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني عن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد علي صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وأكدت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة .

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أنه سيتم البدء فى مستوى 1.2.A وتكون مدة المستوى 60 ساعة تدريبية، مبينًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، كما أعلن مدير المركز أن هناك تخفيض 50% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آداب حلوان .. نعلن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1955

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager