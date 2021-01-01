آداب حلوان .. نعلن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية

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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني عن بدء الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية.



وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد علي صقل مواهبهم في مختلف المجالات.



وأكدت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة .

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وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أنه سيتم البدء فى مستوى 1.2.A وتكون مدة المستوى 60 ساعة تدريبية، مبينًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية، كما أعلن مدير المركز أن هناك تخفيض 50% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب .