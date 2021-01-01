حكم بناء مقابر من عِدة طوابق في المقبرة الواحدة lمستشار مفتي الجمهورية السابق يجيب

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صورة الخبر: الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول : ما حكم بناء مقابر من عِدة طوابق في المقبرة الواحدة ؟



وقال عاشور، في إجابته على السؤال، إن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدَفن الميت هو حُفرةٌ تُوَارِيهِ وتَحفَظُهُ مِن الاعتِداء عليه وتَستُره وتَكتم رائحتَه. فإن إكرام الميت كإكرام الحي ، والإنسان مُكَرَّم في أصله.



وأضاف، أنه يظهر من نصوص الفقهاء جواز عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة عند الحاجة ؛ حتى يمكن استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى ، خاصة في هذه الأزمان حيث الكثافة السكانية العالية ، وفي الأراضي المجاورة للأنهار والتي تكثر فيها المياه الجوفية ؛ لرطوبة الأرض ورخاوتها.



وأكد أن الخلاصة : أنه لا يجوز الجمع بين أكثر مِن ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للحاجة ، فإذا تحققت الحاجة فيجوز عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن ، أو تغطية الميت السابق بقَبوٍ مِن حجارةٍ أو طوب بحيث لا تَمَسُّ جِسْمَهُ ، ثم يوضع على هذا القبو ترابٌ أو رمل ويدفن فوقه الميت الجديد.
ونوه مستشار المفتي السابق، إلى أنه يراعى أن لا يُوضَع التراب أو الرمل على جسد الميت ، سواء أكان جسدًا أم عظامًا .

المصدر: elbalad

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