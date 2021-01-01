بأقل التكاليف .. طريقة عمل الطحينة الخام

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الطحينة الخام


تعد الطحينة من أساسيات المطبخ والتي نستخدمها بشكل كبير، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل الطحينة الخام:

المكونات
1كوب كبير من الدقيق
2 كوب من السمسم المحمص.
1 كوب كبير من زيت الذرة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق

اغسلي بذور السمسم جيداً حتى لا تتحول الطحينة إلى اللون الأسود.
ثم ضعيها في قدر وضعيها على نار هادئة حتى يجف الماء من الأعلى ولكي يصبح لونها فاتح.

بمجرد أن يبرد السمسم، ضعيه في مطحنة الكبة أو التوابل وضعيه على شكل رملي في البداية.

يخرج زيت السمسم تلقائيًا، لذا استمر في الطحن حتى يبدو مثل العجين، واستمري حتى يصبح السمسم ناعمًا جدًا.

أضيفي كوبًا من الدقيق ونصف كوب من أي نوع من أنواع الزيت النباتي إلى الخلاط.
استمري في الخفق حتى تحصلين على قوام الطحينة الخام شبه متماسك

المصدر: elbalad

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