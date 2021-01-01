وصفة اقتصادية .. طريقة تحضير الكنافة



طريقة تحضير الكنافة طريقة تحضير الكنافة

تعد الكنافة من الحلويات المميزة وغير التقليدية التي يمكن تحضيرها بالعديد من الوصفات المختلفة.



وإليك طريقة تحضير الكنافة بوصفة اقتصادية



مقادير الكنافة



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مكونات الشربات2 كوب من السكر الحبيباتكوب ونصف من الماءملعقة متوسطة من عصير الليموننصف ملعقة صغيرة من الفانيلامكونات الكنافةنصف كيلو من عجينة الكنافةنصف كوب من السكر المطحونكوب من الزبدة الذائبةطريقة تحضير الشرباتفي وعاء أضيفي كوبين من السكرضعي كوب ونصف من الماء مع ملعقة متوسطة من عصير الليمونضعي الوعاء على نار متوسطة حتي تبدا المكونات بالغليان ثم نخفض النار ونترك القطر يغلي لمدة عشر دقائق اخريأرفعي الشربات عن النار وضيفي نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا مع التقليب ثم نترك الشربات حتي يبردطريقة تحضير الكنافةفتتي الكنافة، وضيفي نصف كوب من السكر المطحون مع التقليب جيداضعي كوب من السمن او الزبدة الذائبة مع الخلط جيدا حتي تتشرب الكنافة الزبدةفي صينية مقاس 30 ثم ندهنها جيدا بالسمن، ثم ضيفي الكنافة في الصينية بشكل متساوي مع الضغط عليها جيدا باليد ثم بصينية اخري اصغر حتي يتساوس سطحها جيدا.نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 ثم نضع الكنافة علي الرف الاوسط حتي نلاحظ احمرار حواف قالب الكنافة.نغلق اسفل الفرن ونشغل اعلاه حتي يحمر وجه قالب الكنافة.بعد اخراج الكنافة من الفرن تسقي مباشرة بالشربات البارد ثم نتركها حتي تهدا وتتشرب الشربات جيدا.زيني وجه الكنافة ببعض الفستق او اللوز المجروش حسب الرغبة.