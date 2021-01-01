

بهارات البطاطس المقلية بهارات البطاطس المقلية

يتسأل كثيرين عن سر طعم البطاطس المقلية في المطاعم وسر التتبيلة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بهارات البطاطس المقلية:



ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيره من الشطة.. اختياري

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

الناعم.

رشة كاري.

رشة كركم.

رشة جنزبيل ناعم.

رشة كسبرة ناشفة



طريقة العمل

توضع المكونات في برطمان زجاجي محكم الغلق وممكن مضاعفة الكمية.

يضاف الملح عند الأستخدام

الكمية حسب الرغبة.