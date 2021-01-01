رئيس الزمالك المؤقت يكشف عن خططه لحل أزمات النادي



سليمان وهدان سليمان وهدان

أدلى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، سليمان وهدان، بعد حبس مرتضى منصور، بتصريحات حول مشاكل النادي وكيفية التعامل معها بعد توليه مهام الرئيس بشكل مؤقت.



وقال سليمان وهدان: "أسعى لوضع نظام لحل الأزمات الراهنة في نادي الزمالك بالتعاون مع باقي أفراد المجلس، أنا رجل مؤسسات وانتظر أن نرى آليات التعامل مع الأزمات الحالية في ألعاب الصالات، وفريق الكرة، وسنقوم بتشكيل لجان لدراسة الأزمات والعمل على كيفية حلها".



وعن مشاكل نادي الزمالك وكيفية التعامل معها بعد توليه مهام الرئيس بشكل مؤقت: "مرتضى منصور ترك فراغا كبيرا بعد رحيله، رئيس الزمالك كان يحمل على عاتقه الكثير من الأزمات والمشاكل في النادي".

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ويمر نادي الزمالك لكرة القدم بفترة عصيبة على المستويين المحلي والإفريقي، حيث تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد 18 مباراة.وخسر الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي بهدفين من دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليواصل سلسلة "اللافوز" في البطولات الإفريقية.ويرجع آخر انتصار حققه الفأر الأبيض في دور المجموعات من البطولة الإفريقية إلى أبريل من عام 2021 عندما تغلب على تونغيث السنغالي بأربعة أهداف لهدف.وتأزم موقف النادي المصري في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة يتيمة حصدها بعد ثلاث مباريات، من التعادل أمام المريخ السوداني، بينما خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة بهدف نظيف في الجولة الأولى، إضافة إلى هزيمته أمام الترجي، متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام المريخ، ومن ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.