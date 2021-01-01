وسائل إعلام : إصابات إسرائيلية في عمليات إطلاق نار قرب أريحا l فيديو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عددا من الأشخاص أصيبوا، الإثنين، في 5 عمليات إطلاق نار قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.
وأضافت أنه "تجري الآن عملية مطاردة لمنفذ عمليات إطلاق النار"، لافتة إلى وقوع اشتباك مسلح معه في منطقة شمال أريحا بالضفة الغربية.
وقال مسعفون إسرائيليون، إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار، على طريق سريع رئيسي بالقرب من البحر الميت وبلدة أريحا الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
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