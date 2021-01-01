استشاري للعلاج الطبيعي : نصائح مهمة لحماية العضلات والعظام بشكل دائم l فيديو

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نصائح مهمة لحماية العضلات والعظام

أكد الدكتور سيد ساطور، استشاري العلاج الطبيعي، أن الجهاز العضلي والعظمي، هي المرأة للحالة التي يكون عليها جسم الإنسان، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة هامة لتقوية العضلات والعظام.

وقال سيد ساطور، خلال لقاء له لبرنامج “صباح الورد”، عبر فضائية “ten”، أن أربطة الركبة تساعد على ثبات المفصل والمساعدة في مسار وحركات محددة، مؤكدا أنه لو حدث به بعض الإصابات من قطع الأوتار يسبب ألام، وتؤثر على العظام بشكل كبير.

منطقة معينة من العضلات أو العظام
وتابع استشاري العلاج الطبيعي، أن حدوث الألم هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، لأن الألم بداية أن هناك مشكلة ما في منطقة معينة من العضلات أو العظام، لذا لا بد من سرعة العلاج واتباع العادات الصحيحة.

المصدر: elbalad

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