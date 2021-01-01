فيديو .. كيف يتم تربية وذبح الدواجن المستوردة وهل يتم ذبحها على الشريعة الإسلامية؟



الدواجن المستوردة الدواجن المستوردة



انتشرت في الأيام الماضية الأحاديث حول استبدال شراء الدواجن البلدي بـ «الدواجن المستوردة»، ليدور في ذهن المصريين الكثير من الأسئلة حول كيف يتم تربية وذبح الدواجن المستوردة، وهل يتم ذبحها على الشريعة الإسلامية أم لا؟



ووفقاً للتقرير العالمية، قامت البرازيل بتصدير حوالي ثلث إنتاج الدجاج - 4،6 مليون من 14،3 مليون طن في عام 2020 - إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.



كيف يتم تربية الدواجن المستوردة؟

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تربى الدواجن المستوردة من الخارج، وتحديدا البرازيلية في منازل مفتوحة، مضاءة بضوء، وجيدة التهوية بشكل طبيعي، وذلك وفقا brazilianfarmers.و تتفقد شبكة من الإدارات المتخصصة والمهنيين المدربين المدربين تدريباً عالياً، تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة والتموين في البرازيل (MAPA) ، كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، يزور موظفو خدمة التفتيش الفيدرالية كل وحدة معالجة للتصدير، المعاير العالمية لسلامة الأغذية، والمعايير الدولية المميزة (IFS) ، والمعاير الدولية.ما أنواع العلف الذي تتناوله الكتاكيت المستوردة قبل تصديرها؟يتغذى الدجاج على نظام غذائي متنوع، ويشمل الحبوب والأعلاف الخضراء، والبروتين، والأعلاف الخضراء، وعادة ما يأكل الكتكوت حوالي 40 جرام من العلف التجاري«الحبوب المختلطة أو الكريات»، يوميا ويشرب الدجاج حوالي 250 مل من الماء يوميا، ويمكن أن يزيد، بحسب موقع greenharvest.أكثر منطقة يتم ذبح الدجاج بها في العالم؟وفي عام 2021، تم ذبح ما يقرب 3.7 مليار دجاجة في المنطقة الجنوبية من البرازيل، بينما بلغ هذا الرقم حوالي 1.2 مليار رأس في منطقة الجنوب الشرقي، في المقابل سجلت منطقة وسط الغرب أكبر رقم لذبح الماشية في ذلك العام، بحسب موقع statista.كيف يتم ذبح الدواجن المصدرة للدول الإسلامية؟تشير المصادر إلى أن أوروبا هي موطن لأكثر من 50 مليون مسلم، وأن عدد المسلمين في أوروبا قد نما بأكثر من 140? في العقد الماضي.ويتمتع المسلمون في جميع أنحاء أوروبا بقدرة إنفاق استهلاكية أعلى بكثير من تلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يبحث المسلمون الأوروبيون من الجيلين الثاني والثالث عن الراحة ويبحثون عن منتجات مثل البيتزا الحلال واللازانيا والهوت دوج.في الاتحاد الأوروبي ، تعد فرنسا موطنًا لأكبر مجتمع مسلم (4.7 مليون شخص) وتمثل أكبر سوق للحلال بين الدول الأعضاء ، حيث تراوحت المبيعات من 2-4 مليار دولار أمريكي في عام 2006 ، وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية / FAS.وشهد سوق الأغذية الحلال الفرنسية نموًا ملحوظًا، ويتحول التوزيع من الأسواق التقليدية الصغيرة إلى منافذ البيع بالتجزئة ذات الحجم الكبير، ويمثل استهلاك اللحوم الحلال وحدها 10-15? من سوق اللحوم الفرنسية.يشكل المستهلكون الحلال ما يقدر بنحو 10-15? من عملاء الهايبر ماركت وينفقون حوالي 30? من ميزانيات أسرهم على الطعام ، على عكس متوسط الأسرة الفرنسية البالغ 14? ، وفقًا لدراسة أجرتها سوق الغذاء العالمي.ويتم استهلاك ما يقدر بـ 200.000-500.000 طن متري من اللحوم الحلال في فرنسا كل عام ، منها 350.000 طن متري من لحوم البقر أو الماعز.ويستهوي استهلاك الحلال بشكل خاص جيل الشباب من أصول مهاجرة. يتألف المستهلكون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تقريبًا. 80? من مستهلكي المنتجات الحلال في فرنسا ، وضمن هذه المجموعة ، حوالي مليوني مستهلك تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا مع آباء أو أجداد مهاجرين.ولذلك يتم ذبح الدواجن والأبقار وغيرها من الحيوانات على الطريقة الإسلامية، وخاصة الدولة التي تصدر الأطعمة الخاصة بها للدول العربية الإسلامية، ومن أبرز تلك الدول البرازيل وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع poultryworld.حكم دار الإفتاء المصرية في تناول اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج؟قالت دار الإفتاء إنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة أكلها فى الشريعة الإسلامية فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليهودى أو النصرانى كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله فى الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها، وإليك التفصيل فى ذلك كله قال تعالى: ?حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ?.وأليكم أبرز الشروط لتناول الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة من الخارج:الشرط الأول: أن يكون الحيوان مأكول اللحم كالإبل، والبقر، والغنم، والأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، والكلب، والحمار الأهلى، والبغل، فيحرم أكل لحمه.الشرط الثانى: ذبح الحيوان فى حلقه، أو فى لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأى عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، كالصيد، فحصل أنه لا بد أن يكون مذبوحًا بإحدى ثلاث طرق وهى: الذبح، أو النحر، أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله، سواء أكان قاتله مسلمًا أم كتابيًّا أم غير ذلك.أما الشرط الثالث: أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب -اليهود والنصارى-، فالشرع قد أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابي، قال تعالى: ?وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ? ، وكلمة «طعام» عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من «الطعام» فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هى التى كانت موضع الشك، أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم الأصل؛ قال الإمام ابن قدامة فى "المغني" :"وأجْمَعَ أهْلُ العِلْم على إباحةِ ذبائحِ أهْلِ الكتاب" اهـ. وعلى ذلك: فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابى -بأن كان مرتدًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مجوسيًّا- لم تحلَّ ذبيحته.