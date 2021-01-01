تسريب عقود الزمالك .. ميدو: هؤلاء الأشخاص وراء ذلك

علق أحمد حسام ميدو، على تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتحديدا عقود اللاعبين: مصطفى شلبي، ونبيل عماد “دونجا”.
قال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “اللاعيبة اللي اتسربت عقودهم في الزمالك، متنقيين بالاسم، وموضوع تسريب عقود اللاعيبة يهد أي فريق، واللاعيبة دي محتاجة الدعم، وزيدان أول 6 شهور في يوفنتوس كانوا عايزين يمشوه ومش بقارن، لكن بوضح إن أي لاعب محتاج فترة انسجام”.
مؤامرة ضد الزمالك
أضاف: “لما عقود لاعيبة الزمالك تتسرب في التوقيت ده، تعرف إن في مؤامرة مُنظمة من أجل إخلال التوازن بنادي الزمالك”.
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