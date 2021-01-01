التفاصيل الكاملة لتصادم نقل وأتوبيس وملاكي بالدائري



تصادم نقل وأتوبيس وملاكي بالدائري تصادم نقل وأتوبيس وملاكي بالدائري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حادث الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنيب الذي أسفر عن إصابة شخصين.



وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل أعلى الطريق انفصلت عنها المقطورة واصطدمت بأتوبيس نقل ركاب فاصطدم بالحواجز الخرسانية في منتصف الطريق وعبر إلى الاتجاه المعاكس مصطدما بسيارة ملاكي قادمة من الاتجاه الاخر.



وتسبب حادث اعلى الطريق الدائري بالمريوطية في حالة من الكثافات المرورية نتيجة تصادم بين 3 سيارات "ملاكي ونقل واتوبيس" واسفر الحادث عن اصابة شخصين.

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تلقت الإدارة العامة للمرور اخطارا من غرقة النجدة بوقوع حادث تصادم اعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنيب على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل وأتوبيس، ما اسفر عن إصابة شخصين ونتج عنه حالة من التكدس المروري فتم الدفع بأوناش المرور لرفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة.