التفاصيل الكاملة لتصادم نقل وأتوبيس وملاكي بالدائري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حادث الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنيب الذي أسفر عن إصابة شخصين.
وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل أعلى الطريق انفصلت عنها المقطورة واصطدمت بأتوبيس نقل ركاب فاصطدم بالحواجز الخرسانية في منتصف الطريق وعبر إلى الاتجاه المعاكس مصطدما بسيارة ملاكي قادمة من الاتجاه الاخر.
وتسبب حادث اعلى الطريق الدائري بالمريوطية في حالة من الكثافات المرورية نتيجة تصادم بين 3 سيارات "ملاكي ونقل واتوبيس" واسفر الحادث عن اصابة شخصين.
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