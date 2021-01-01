فيديو .. أعرف أين يقضي مرتضى منصور عقوبة السجن



مرتضى منصور مرتضى منصور

سلم رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرا، حيث تم إيداعه داخل مركز الإصلاح والتأهيل والرعاية بوادي النطرون.



ووجه منصور رسالة أخيرة إلى الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية قبل ذهابه لسجنه قائلا: "يا جماهير الزمالك، سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".



والمركز مصمم بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

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وتضم منطقة الاحتجاز "6 مراكز فرعية" روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني تضم مجموعة من الورش المختلفة.وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.