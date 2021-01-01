"التعليم" تحدد رسوم التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات، وتسليم الاستمارات إلى المدارس مع المستندات المطلوبة للتقدم للاختبارات من بينها رسوم دخول الامتحانات.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) بنظامى الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات، كالتالى:



- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولي و60 جنيه عند التقدم للمرة الرابعة.



- 193 جنيهاً مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيه لنظام الخمس سنوات.



- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.



- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.



- يسدد الطلاب رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب .



- يسدد الطلاب عشرين جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج منازل - عمال تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات واصلاح العدد والأدوات الصغيرة .



- يسدد الطلاب خمس عشر جنيها عن كل طالب مقابل خامات الامتحان العملية لحساب مديرية التربية التابعة لها المدرسة.



- يحظر قيام أي طالب بسداد الرسم المقرر للامتحان خارج نطاق المدرسة المتقدم للامتحان عن طريقها ومحظور حظراً تاماً على أي مدرسة إيداع حصيلة الرسوم المحصلة من الطلبة لصالح الصندوق في أي بنك حتى لا تضيع على الصندوق في بنوك لا يتعامل معها ويصعب ردها.

