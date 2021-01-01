شوبير: هولاء الأعبين سيغيون عن الأهلى أمام الداخلية

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شوبير

أكد أحمد شوبير غياب الثلاثى "حسين الشحات ومحمود متولى ومحمدعبد المنعم" لاعبى فريق الأهلى عن فريقهم المقبلة أمام الداخلية.

ونشر شوبير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "‏تأكد غياب محمود متولي وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي المقبلة للإصابة".

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مبارة صن داونز التى أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لفتح صفحة مباريات الدوري المصري بمواجهة الداخلية فى الجولة الجديدة للمسابقة.

المصدر: youm7

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