قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار بدون دعم متخصصي الناتو.
وأوضح الخبير الأمريكي في برنامج مع مذيع قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون أنه "بدون جيش الناتو، الذي سيكمل الوحدات وينفذ المهام القتالية، ستنهار القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب رأيه، يعاني نظام كييف من نقص في العسكريين، وهذا هو السبب في إجباره "الفتيان وكبار السن والنساء على الالتحاق في صفوف الجيش".
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