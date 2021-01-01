

الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني

قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستنهار بدون دعم متخصصي الناتو.



وأوضح الخبير الأمريكي في برنامج مع مذيع قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون أنه "بدون جيش الناتو، الذي سيكمل الوحدات وينفذ المهام القتالية، ستنهار القوات المسلحة الأوكرانية".



وبحسب رأيه، يعاني نظام كييف من نقص في العسكريين، وهذا هو السبب في إجباره "الفتيان وكبار السن والنساء على الالتحاق في صفوف الجيش".

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كما أشار ماكغريغور، إلى أن روسيا "تمكنت من بناء أقوى وأكبر إمكانات عسكرية في الثلاثين عاما الماضية".وتتحدث الدول الغربية باستمرار عن حقيقة أنه يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وزيادة المعروض من الأسلحة والمعدات العسكرية. إلا أن موسكو صرحت مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية لا تبشر بالخير لسلطات كييف وتطيل النزاع فقط.