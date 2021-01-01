فيديو .. خبير يكشف : هل يمكن تكرار «زلزال 92» في مصر مرة أخرى؟



زلزال 92 زلزال 92

قال الدكتور أحمد عبد الجواد، رئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، إن زلزال تركيا وسوريا على الرغم من أن الشدة الزلزالية له كانت كبير إلا أنه لم يحدث أي تأثير محسوس علينا في مصر والأراضي المصرية، وأن زلزال تركيا المدمر كان عبارة عن انغماس اللوح العربي تحت اللوح الأنضولي وأن هذا الإنغماس هو الذي أدي إلي حدوث تلك الهزة العنيفة في تركيا، ولكن الوضع في مصر آمن وربما يشعر المواطن المصري ببعض الهزات ولكن تكون بسيطة وغير مؤثرة.



وعن إمكانية تكرار زلزال 92 مرة أخري في مصر بعد زلزال تركيا كما يتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أوضح "عبد الجواد" أن مصر ليست ضمن حزام الزلازل وأننا بعيدون كل البعد عن احتماليات حدوث زلازل مدمرة كما شهدنا في تركيا وسوريا وأننا في مأمن، وأن زلزال تركيا لن يتسبب في حدوث أي زلازل في مصر، وأنه في عام 1992 حينما وقع أشهر زلزال في مصر والذي لم تكن قوته كبيرة فقد كانت قوته 5.6 ريختر وتلك قوة بسيطة، وانه في تلك الأثناء جاءت لجنة يابانية وأكدت علي أن هذا الزلزال سوف يتكرر مرة أخري بعد 50 سنة، وأن تلك اللجنة قامت بدراسات واستطاعت من خلالها معرفة أن القوة الكامنة في باطن الأرض سوف تنفجر مرة أخري بعد 50 سنة.



ونظّم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مؤتمرًا صحفيًا وندوة علمية للحديث عن الوضع الزلزالي في مصر وهل نشهد زلزالًا مدمرًا كما حدث في تركيا والإجابة عن جميع التساؤلات عن الهزات الأرضية التي تم الشعور بها مؤخراً وهل دخلت مصر حزام الزلازل.

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ورد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، علي الأقاويل والمناشدات التي خرجت علي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجب علي أهالي المدن الساحلية أن يتركوها فورا خشية من حدوث تسونامي جراء زلزال تركيا.وأوضح الدكتور القاضي، أنه فور حدوث زلزال تركيا خرجت بعض الرسائل التحذيرة بإطلاق تحذيرات بوقوع تسونامي ولكن سرعان ما تم إلغاء هذا التحذير، مؤكدا أنه لا توجد أي خطورة علي السواحل المصرية أو المدن المصرية .ويحاضر في الندوة خبراء من الشبكة القومية للزلازل الدكتور محمود صلاح؛ الدكتور عاصم مصطفى؛ الدكتور محمد عبد الحى ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، داخل نقابة المهن العلمية في تمام الساعة 12 ظهرًا.