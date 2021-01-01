جامعة عين شمس تعلن مواعيد إعلان نتيجة الترم الأول لكلية التجارة

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كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عم موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .







وأكد الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الاول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

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وأوضح عميد كلية تجارة يجب علي الطلاب التأكد من تفعيل حسابهم علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني وكذلك سداد المصروفات الدراسية .وكانت قد نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق 26 اكتوبر الجاري للعام الخامس على التوالي ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2022/ 2023 وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وقد صرحت بذلك هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الاتفاقية بالجامعة.وأوضحت انه حصل على هذه المنحة 15 طالبا وطالبة من كلية التجارة فى تخصصات كل من الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل خلال الأعوام السابقة .وفى الختام قدمت هيام وهبه الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى محمود المتينى و النواب على دعمهم المستمر والشكر لادارة الكلية ممثلة فى الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة اعضاء هيئة التدريس. كما قدمت الشكر لكل من دينا راشد منسق عام الاتفاقية من جامعة شيكاغو وهبة اسكندر ممثل مؤسسة ساويرس للتنمية على دعمهم الدائم للطلاب.