بشأن الالتماسات .. حقوق عين شمس تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا



حقوق عين شمس حقوق عين شمس

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية والشفوية لدبلومات الدراسات العليا دوري مايو وأكتوبر لعام 2022 بغرض فقط الاستفادة من تطبيق قواعد الرأفة.



وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أن التقدم للالتماسات بدء اليوم حتي 25 مارس علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا.



و شاركت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، اليوم، في التصفيات الوطنية لمسابقة المحكمة الصورية العربية المقامة في دولة الكويت، وذلك من خلال تطبيق زووم ، و ذالك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قد يعجبك أيضا...

وقد كانت المشاركة من خلال الفريق الممثل للكلية والذي تشكل من: الطالبة ياسمين محمد الشرقاوي؛ بالفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية، والطالبة زينب أحمد عبدالهادي؛ بالفرقة الثالثة بالشعبة العربية، والطالب كمال أشرف كمال؛ بالفرقة الثانية بالشعبة الإنجليزية، والطالب طاهر محمود عباس؛ بالفرقة الثانية بالشعبة العربية ، وتحت إشراف الدكتور محمد صافي عميد الكلية، والدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة مدير مكتب التعاون الدولي والمشرف على مسابقات المحكمة الصورية بالكلية، وقد قام بتدريب الفريق كل من هدير محمد غطاس المدرس المساعد بقسم القانون الدولي العام، وحازم فتحي خضيري المعيد بقسم القانون الدولي العام بالكلية.وتأتي المشاركة في هذه المسابقة الإقليمية في إطار الرعاية والتشجيع الكاملين اللذين تقدمهما إدارة الكلية للمسابقات والفعاليات والأنشطة الطلابية، إيمانًا منها بالأهمية العظيمة لهذه الأنشطة في تكوين جيل من الخريجين الذي يعي جيدًا مهارات ومتطلبات سوق العمل إضافة إلى التنشئة القوية من الناحية العلمية.