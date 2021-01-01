بأبسط الخطوات .. لعشاق الرول كيك بحشوة المربي

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صورة الخبر: الرول كيك بحشوة المربي
الرول كيك بحشوة المربي

لعشاق الرولي كيك بحشو المربى، يمكنكم تحضيره بأبسط الخطوات والمقادير تقدمها الشيف نورا عماد.

المقادير لعمل رولي كيك

البيسكوي:
5 بيض.
150غ سكر عادي.
150غ طحين(فرينة).
نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات.
فانيليا.
2 ملاعق كبيرة ماء دافيء.
الحشو:
مربى (الذوق الذي تفضلون)
شاربات(لسقي البيسكوي)

التزيين:

صوص الشكولاتة

التحضير:

نفصل الصفار عن البياض،ونقسم كمية السكر بين البياض
والصفار،ونضيفةالفانيليا للصفار.
نخفق كل من البياض والصفار جيدا.
نضيف الماء للصفار ونمزج.
ننخل المكونات الجافة ونضيفها للصفار والتحريك،ثم نضيف البياض على مراحل مع المزج برفق.
نضع الخليط في صينية الفرن فوق ورق الطهي،وندخله الفرن.

بعدما يستوي،نغطيه بمنديل رطب ونتركه يبرد،بعد ان يبرد،ننزعه من ورق الطهي،ونشربه بالشاربات،نوزع المربى ونلفه برفق مع الضغط، ثم ندخله
للمجمد يتماسك،بعد ان يتماسك،نوزع صوص الشكولا اونزينه كما موضح في الصورة.

المصدر: elbalad

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