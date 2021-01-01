احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

التوابل هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تعزز نكهة أي طبق، بينما قد تركز أكثر على المذاق الذي تحاول تحقيقه عند الطهي ، فإن ضمان بقاء منطقة عملك نظيفة قد يساعد في مكافحة التلوث المتبادل للجراثيم.
خاصة وأن بحثًا جديدًا يحذر من أن مسببات الأمراض الضارة ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مثل السالمونيلا ، يمكن أن تشق طريقها إلى حاويات التوابل.
ومع ذلك ، حذرت دراسة جديدة ، نشرت في مجلة حماية الغذاء ، من أن علب التوابل تبين أنها من أكثر الأدوات في المطبخ لنشر المرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!