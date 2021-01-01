احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

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التوابل هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تعزز نكهة أي طبق، بينما قد تركز أكثر على المذاق الذي تحاول تحقيقه عند الطهي ، فإن ضمان بقاء منطقة عملك نظيفة قد يساعد في مكافحة التلوث المتبادل للجراثيم.



خاصة وأن بحثًا جديدًا يحذر من أن مسببات الأمراض الضارة ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مثل السالمونيلا ، يمكن أن تشق طريقها إلى حاويات التوابل.



ومع ذلك ، حذرت دراسة جديدة ، نشرت في مجلة حماية الغذاء ، من أن علب التوابل تبين أنها من أكثر الأدوات في المطبخ لنشر المرض.

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هذا يعني أن الجراثيم التي تسبب أمراضًا مثل السالمونيلا يمكن أن تعيش في حاويات التوابل.وجد الباحثون أن حاويات التوابل هي الأكثر عرضة للتلوث بعد الطهي.خلال البحث ، تم العثور على ما يقرب من نصف برطمانات التوابل ملوثة بعد أن استخدمها شخص ما أثناء الطهي.قال المؤلف المشارك في الدراسة ، دونالد شافنر: "تُظهر أبحاثنا أن أي حاوية توابل تلمسها أثناء تحضير اللحوم النيئة قد تتلوث بشكل متبادل.