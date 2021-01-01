احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

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صورة الخبر: المطبخ
المطبخ

التوابل هي أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تعزز نكهة أي طبق، بينما قد تركز أكثر على المذاق الذي تحاول تحقيقه عند الطهي ، فإن ضمان بقاء منطقة عملك نظيفة قد يساعد في مكافحة التلوث المتبادل للجراثيم.

خاصة وأن بحثًا جديدًا يحذر من أن مسببات الأمراض الضارة ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مثل السالمونيلا ، يمكن أن تشق طريقها إلى حاويات التوابل.

ومع ذلك ، حذرت دراسة جديدة ، نشرت في مجلة حماية الغذاء ، من أن علب التوابل تبين أنها من أكثر الأدوات في المطبخ لنشر المرض.

هذا يعني أن الجراثيم التي تسبب أمراضًا مثل السالمونيلا يمكن أن تعيش في حاويات التوابل.

وجد الباحثون أن حاويات التوابل هي الأكثر عرضة للتلوث بعد الطهي.

خلال البحث ، تم العثور على ما يقرب من نصف برطمانات التوابل ملوثة بعد أن استخدمها شخص ما أثناء الطهي.

قال المؤلف المشارك في الدراسة ، دونالد شافنر: "تُظهر أبحاثنا أن أي حاوية توابل تلمسها أثناء تحضير اللحوم النيئة قد تتلوث بشكل متبادل.

المصدر: elbalad

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