بعد هزيمة الترجي .. الانتصارات تغيب عن الزمالك بدور المجموعات منذ 686 يوما



هزيمة الترجي للزمالك هزيمة الترجي للزمالك

حقق فريق الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمتعهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



جاء هدف الترجى فى شباك الزمالك في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من محمد عواد وشيكابالا.



وأضاف الترجى الهدف الثاني في مرمي الزمالك في الوقت القاتل عن طريق محمد على بن رمضان.

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وباغت أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مرمى الترجى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.ورد الترجى على الزمالك بعرضية داخل منطقة الجزاء، سدد محمد علي بن رمضان برأسية قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 8.وأنقذ حسام عبدالمجيد مرمى الزمالك بعد إبعاده كرة خطيرة من على خط المرمي في الدقيقة 14.وأنقذ محمد عواد حارس مرمي الزمالك كرة خطيرة في الدقيقة 17 بعد تسديدة قوية تصدها لها بنجاح والدفاع يشتتها من أمام أنيس البدرى ودفع فيريرا بـ أحمد بلحاج بدلاً من عمرو السيسي في الدقيقة 46.عقدة دور المجموعات لنادي الزمالكمنذ 686 يوم فريق الزمالك لم يستطع تحقيق الفوز فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث كان آخر انتصار للفارس الأبيض في دور المجموعات يوم 10 أبريل عام 2021 حين فاز على نظيره تونجيت السنغالي بنتيجة 4-1.ومر 678 يوما على اخر فوز للزمالك في دور المجموعات، حيث فشل في تحقيق اي انتصار خلال 9 مواجهات في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.فريق الزمالك فشل تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا في 6 مباريات متتالية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا من تحقيق الفوز أو تسجيل الأهداف.الزمالك يتمسك بالأملكشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فرصة فريقه لا تزال قائمة في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة التي تعرض لها فريقه في لقاء الترجي اليوم في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بتونس.واضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجود، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين".وقال:" كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوط ثاني جيد جداً، كما كنا أفضل في أخر 20 دقيقة من الشوط الأول".وتابع :" الفريق الابيض يمتلك إمكانيات ليكون أفضل ولن نتحدث عن الماضي وننظر إلى الخلف، والزمالك أضاع 3 فرص محققة للتعادل قدام الترجي وكنا أفضل في الشوط الثاني".وأضاف فيريرا :"فريق الترجي كانت لديه الكثافة الهجومية أفضل في الشوط الأول في حين أن الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني للقاء".واختتم المدير الفني لنادي الزمالك حديثه قائلًا:" لن نتحدث عن الحضور الجماهيري في اللقاء ، و بدأت المباراة بالتشكيل الأفضل وإذا عاد بي الزمن سأخوض المباراة بنفس التشكيل".