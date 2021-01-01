فيديو .. رئيس الوزراء: إنشاء بنية تحتية متطورة في سيناء

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صورة الخبر: رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه أن يكون ميناء العريش أن يكون ميناء دولي، ويتحول من ميناء بسيط للصيادين ميناء دولي بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر “تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، أن ما تم في سيناء إنشاء كامل لبنية تحتية متطورة، من أجل استيعاب الاستثمارات والزيادة السكانية

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه في مجال مياه الشرب، تم العمل على تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة 15 مليار جنيه، جعلت مياه الشرب في سيناء من 84% إلى 98، وسيناء تتميز بان فيها أكبر عدد من محطات التحلية التي نفذتها الدولة لتنفيذ 12 محطة تحلية بطاقة وصلت إلى نصف مليون متر مكعب في اليوم.



رفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 40%
وأشار مصطفى مدبولي إل ان 25 مشروعا تم تنفيذها بمجال الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت 4 مليار جنيه، ساهمت في رفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 40%

المصدر: elbalad

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