فيديو .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا

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توقع زلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه بثلاثة أيام، وتوقع العديد من الهزات الارتدادية وزلازل تركيا، إنه العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، الذي يؤكد أنه يعتمد على حقائق علمية، وليست مجرد توقعات أو تنبؤات جزافية.



توقعات العالم الهولندي بـ زلزال مارس

العالم الهولندي مازال يثير البلبلة بتنبؤاته، فبعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق عشرة كيلومترات، سارع العالم الهولندي الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية، وغرّد على حسابه بالقول: "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها"، كما حذّر من زلزال مارس وحدد توقيته.



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للمزيد حول توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس وماذا قال عن زلزال مارس المقبل ومكان وقوعه شاهد الفيديوجراف التالي: