5 عوامل ساهمت بتعادل الأهلي أمام صن داونز



تعادل الأهلي أمام صن داونز تعادل الأهلي أمام صن داونز

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الجنوب إفريقي صن داونز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى نقطة من مباراتين بينما ارتفع رصيد منافسه فريق صن داونز الجنوب إفريقي للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثانية.



وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق صن داونز على نظيره النادي الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

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وسجل هدف التعادل للنادي الأهلي محمد عبد المنعم من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 59 من زمن المباراة بعد عرضية من التونسي علي معلول من الجانب الأيمن ليتصدى لها بعد المنعم برأسية معلنًا هدف التعادل للأهلي.وشهدت مجريات الشوط الثاني إضافة حسين الشحات ثاني أهداف النادي الأهلي من مجهود فردي وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها نجح فريق صنداونز فى إدراك التعادل .جماعية صن داونز أمام الأهلياتسم أداء لاعبي فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالجماعية وأفضلية الإنتشار أمام النادي الأهلي ما أدي إلي اكتساب لاعبيهم الثقة من بداية اللقاء .الجماعية بصفوف فريق صن داونز وعدم الاعتماد على نجم واحد كانت عنوان الفريق الجنوب إفريقي فى لقاء النادي الأهلي ونتج عن ذلك تسجيل هدفين واهدار العديد من الفرص الحقيقية لتهديد مرمي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.لعنة ركلات الجزاء للنادي الأهليأهدر محمد هاني لاعب النادي الأهلي ركلة جزاء بعد تعرض بيرسي تاو الي العرقلة واحتساب باملاك تيسمبا حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح المارد الأحمر.وسادت حالة من الاستغراب جماهير النادي الأهلي لعدم تصدى التونسي علي معلول لتسديد ركلة الجزاء باعتباره الأفضل بين لاعبي القلعة الحمراء والمتخصص في ذلك .حارس مرمي صن داونزتألق حارس مرمي فريق صن داونز ويليامز في التصدى للعديد من الفرص الخطيرة التي هددت مرمى فريقه الجنوب افريقي.ونجح ويليامز حارس مرمي صن داونز في حرمان النادي الأهلي من أفضلية التفوق وتسجيل الأهداف خلال مجريات اللقاء.اهتزاز دفاعات الأهليعلامة استفهام على دفاعات النادي الأهلي والتي ساهم اهتزاز مستوي محمد عبد المنعم رغم تسجيله هدف التعادل فى منح صن داونز فرصة التعديل فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.دفاعات النادي الأهلي ساهمت فى عدم احتفاظ المارد الأحمر على تقدمه وخروج اللقاء بانتصار ثمين وضياع نقطتين في مشوار القلعة الحمراء بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.الهجمات المرتدةاستغل لاعبو صن داونز فى اندفاع لاعبي الأهلي عبر اعتماد لاعبيه على الهجمات المرتدة ونجح الفريق الجنوب افريقي فى تسجيل هدفين خلال اللقاء.رغبة لاعبو الأهلي في تسجيل الأهداف والخروج بالثلاث نقاط تسببت فى اندفاع اللاعبين وفتح المساحات أمام سرعات عناصر صن داونز وتهديد الخطوط الخلفية للمارد الأحمر.