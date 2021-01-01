ينطلق هاتف Nokia G22 رسمياً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية



Nokia G22 Nokia G22

أعلنت HMD عن هاتف Nokia G22 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويدعم معدل تحديث 90Hz.



يتميز Nokia G22 بحجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD+، مع معدل تحديث 90Hz، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 3، ويتميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.



كما ينطلق Nokia G22 برقاقة معالج Unisoc T606، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

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أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وتؤكد HMD على دعم الهاتف لتحديث نظام التشغيل حتى إصدار Android 14.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5050 mAh، وشاحن بقدرة 20W، على أن يتوفر الهاتف باللون الرمادي والأزرق بسعر 179 يورو.