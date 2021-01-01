ينطلق هاتف Nokia G22 رسمياً بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

أعلنت HMD عن هاتف Nokia G22 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ويدعم معدل تحديث 90Hz.
يتميز Nokia G22 بحجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD+، مع معدل تحديث 90Hz، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 3، ويتميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
كما ينطلق Nokia G22 برقاقة معالج Unisoc T606، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.
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