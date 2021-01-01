تخطط سامسونج لإطلاق 6 من الهواتف القابلة للطي في 2024

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

أكد تقرير جديد على خطط العملاق الكوري سامسونج لإطلاق 6 من الإصدارات القابلة للطي بحلول عام 2024.

تعد شركة سامسونج واحدة من أهم الشركات المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، وتستمر العملاق الكوري في إطلاق إصدارات جديدة العام المقبل.

وتؤكد أحدث التسريبات التي نشرت عبر حساب @RGcloudS على منصة تويتر على خطط سامسونج لإطلاق عدد 6 من الأجهزة القابلة للطي في 2024.

أيضاً يوضح التقرير أن الأجهزة القابلة للطي المقرر إطلاقها العام المقبل تتضمن Galaxy Z Flex، وZ Fold Ultra، وZ Flip Ultra، وجهاز Z Tab، هذا إلى جانب إصدارات الشركة الرئيسية من هواتف Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن الإصدارات المميزة بعلامة “Z Ultra” التجارية تأتي بشاشات من سامسونج بدقة 4K، بينما تأتي الإصدارات المميز بعلامة “Z” التجارية بجودة عرض QHD في شاشة مطورة من BOE.

من جانب أخر يأتي الهاتف بعلامة Z Flip التجارية بشاشة من سامسونج بدقة 2K، أو من BOE بدقة FHD، ولقد شغل هاتف Galaxy Z Flex العديد من التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف يأتي بميزة الطي الثلاثي للشاشة.

أيضاً أكدت التسريبات على أن سامسونج تعمل على تطوير جهاز لوحي قابل للطي والذي ينطلق بعلامة Galaxy Z Tab التجارية.
كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق علامة تجارية جديدة في فئة الهواتف المتوسطة بعنوان “Galaxy K”، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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