توضح صور التصميم المتوقع لهاتف iPhone 15 Pro Max المرتقب



iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max

تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 15، ولقد أوضحت صور مسربة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف iPhone 15 Pro Max الذي يظهر بتصميم مميز بسماكة أكبر، مع تصميم صلب للأزرار.



توضح التسريبات ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر ‘Ice Universe’ تصميم هاتف iPhone 15 Pro Max الذي يحاكي تصميم إصدار الشركة السابق، والذي يتضمن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع بعض التغييرات الطفيفة في تصميم هذا الإصدار عن هاتف iPhone 14 Pro Max.



وتدعم ابل هذا الإصدار برقاقة معالج A17 الجديدة التي تأتي بآداء أسرع وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة، وهي رقاقة حصرية على إصدارات Pro، بينما تقدم ابل إصدارات iPhone 15 الرئيسية بمعالج A16.

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أيضاً تدعم ابل iPhone 15 Pro Max بترقية في معايير وسعة الذاكرة العشوائية، حيث يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة 8 جيجا بايت رام، والتي تعزز آداء الهاتف في تعدد المهام.كما توضح الصور ثلاثية الأبعاد التصميم الصلب لأزرار هاتف 15 Pro Max والتي تدعم الإستجابة اللمسية على غرار أزرار هواتف iPhone 7 و iPhone 8.من جانب أخر يتميز iPhone 15 Pro Max بأبعاد 159.86 في 159.86 في 8.25مم، أو سماكة 11.84مم في الجزء البارز للكاميرة.أيضاً يأتي الهاتف بمعايير أعلى في منافذ USB C إلى USB 3.2 أو Thunderbolt 3 لدعم الهاتف بآداء أسرع في نقل البيانات، كما تستمر ابل في دعم هذا الإصدار بشريحة مودم 5G من كوالكوم، على أن تأتي الشريحة الجديدة بتحسينات في سرعة الإتصال وتحميل البيانات.ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن iPhone 15 Pro Max يأتي بمستشعر TOF مطور من سوني مع تحسينات في الكاميرة وتقنية الواقع المعزز، كما تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope.