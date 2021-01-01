لعبة فيديو عن طاهٍ يسعى إلى الفوز بنجمة ميشلان..لا يواجه اللاعبون أي ضغوط ..

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قبل أيام قليلة من إعلان دليل ميشلان الشهير عالمياً لائحة المطاعم التي قرر إدراجها عام 2023 في صفحاته، أصدرأمس الخميس بالتعاون مع استوديو "سيانيد" المتخصص في تطوير ألعاب الفيديو لعبة بعنوان "شيف لاين".



وهذه اللعبة هي عبارة عن مغامرة في عالم الطهو يقتبس ممارسها شخصية طاه يسعى إلى الحصول على نجمة أولى من تلك التي يمنحها دليل ميشلان.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أوضح مصممان اللعبة ديان كينيه وأنطوان سازايو من شركة "سيانيد" التي تتخذ من نانتير مقراً "حاولنا ابتكار لعبة تُشعر اللاعب بالفرح".

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وباتت "شيف لايف: ايه ريستورنت سيمولايتر" (Chef Life: A Restaurant Simulator) متوتفرة هذا الأسبوع على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات ألعاب الفيديو وأجهزة "نينتندو سويتش" في أوروبا، فيما ستُصبح متاحة في 28 مارس في بقية أنحاء العالم.ويختبر مَن يمارس هذه اللعبة التجربة الكاملة للمطاعم و"السعي إلى التميّز" في مجال الطهو.وعلى اللاعب أن يختار يومياً أفضل المكونات وإعداد وصفات وتتبيلات، بالإضافة إلى اختيار فريق عمله وإدارة مطعمه والديكور المناسب له.ولا يواجه اللاعبون أي ضغوط عادةً ما يتعرض لها الطهاة في الواقع، فيما تفتقد اللعبة إلى إمكانية تحضير الوجبات السريعة، حتى أنّ عملية الطهو والكميات الدقيقة للمكونات جرى تبسيطها. وتحوي اللعبة أنماطاً من شأنها جعل المهام اليومية سهلة.وقال أحد المسؤولين في الدليل لوكالة فرانس برس "هذه المرة الأولى يعقد دليل ميشلان شراكة في مجال ألعاب الفيديو. لقد لاقى مشروع استوديو "سيانيد" استحساناً لدينا، بالإضافة إلى حرص الشركة على أن تحمل اللعبة أكبر قدر من الواقعية، وتحترم القيم الخاصة بالدليل وطريقة عمله".وحتى اليوم، لا يمكن تحضير سوى أطباق فرنسية وإيطالية في اللعبة، مع 180 وصفة في القائمة، إلا أنّ مبتكري اللعبة يأملون في إضافة مطابخ أخرى في مرحلة لاحقة.