تعرضان جوجل وتويتر جهودهما لوقف إساءة معاملة الأطفال عبر الانترنت

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أرسلت هيئة تنظيمية أسترالية رسائل قانونية إلى Twitter و Google تطلب منهما تسليم معلومات حول جهودهما لوقف إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت ، مما دفعهم إلى حملة قمع فرضت بالفعل ضغوطًا على شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى، وفقا لتقرير gadget360. ويسلط الإجراء الذي اتخذه مفوض السلامة الإلكترونية في البلاد الضوء على ممارسات مكافحة الاستغلال في تويتر التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الذي وصف حماية الأطفال بأنه أولوية قصوى بينما قام أيضًا بتسريح أكثر من نصف موظفيه منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي. وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية لرويترز في مقابلة، في إشارة إلى العديد من تغريدات ماسك: "مع إعلان إيلون ماسك أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل أولوية قصوى ، فهذه فرصة له لشرح ما يفعله بالفعل". وقالت إنه من مصلحة تويتر إظهار أنها تعمل بشكل فعال للقضاء على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ، وإلا فقد يبتعد المعلنون عن الشركة. وقالت إنمان جرانت، التي عملت مديرة للسياسة العامة لتويتر حتى عام 2016 ، إن ردود فعل شركات التكنولوجيا الكبرى ، إلى جانب تقارير عن تعديل أكثر مرونة للمحتوى في تويتر منذ تولي ماسك ، دفعها إلى اتخاذ إجراء. وأغلق Twitter مكتبه في أستراليا بعد شراء Musk لذلك لم يكن هناك ممثل محلي للرد على رويترز، ولم يتم الرد على الفور على طلب للتعليق تم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام للشركة ومقرها سان فرانسيسكو. وبصرف النظر عن الكتابة إلى Twitter ، أرسل المفوض أيضًا رسائل إلى Alphabet's Google ، ومالك YouTube ووحدة تخزين الملفات Google Drive ، و TikTok الصينية. وقالت سامانثا يورك ، كبيرة مديري الشؤون الحكومية والسياسة العامة في Google ، إن مواد إساءة الاستخدام لا مكان لها على منصات الشركة و "نستخدم مجموعة من تقنيات المسح القياسية الصناعية بما في ذلك تقنية مطابقة التجزئة والذكاء الاصطناعي لتحديد وإزالة (مواد إساءة معاملة الأطفال) التي تم تحميله إلى خدماتنا ". وقال مدير سياسة TikTok لأستراليا Jed Horner في بيان إن الشركة لديها نهج عدم التسامح مطلقًا لنشر مواد الإساءة مع أكثر من 40،000 متخصص في السلامة على مستوى العالم "الذين يطورون ويفرضون سياساتنا، ويبنون العمليات والتقنيات لاكتشاف أو إزالة أو تقييد المحتوى المنتهك على نطاق واسع " وبموجب القوانين الجديدة في أستراليا، يمكن لمفوض السلامة الإلكترونية، وهو مكتب تم إنشاؤه لحماية مستخدمي الإنترنت، إجبار شركات الإنترنت على تقديم معلومات مفصلة حول تكرار استغلال الأطفال على منصاتها وحول الإجراءات التي تتخذها للقضاء على ذلك. وتواجه الشركات التي تفشل في التعاون غرامات تصل إلى 700000 دولار أسترالي (478000 دولار ، حوالي 3.95 كرور روبية) يوميًا.



