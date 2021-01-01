سوار Apple الذكي يتغير لونه وفقا للحالة النفسية للمستخدم..يحول الساعة لـ«حرباية»..



سوار Apple الذكي سوار Apple الذكي

تستمر شركة آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية، في ابتكار كل ما هو جديد وغير مألوف في عالم الأجهزة الإلكترونية، فلم تكتف بالاستغناء نهائيا عن الأزرار المادية في هواتفها آيفون iPhone؛ بل الآن تطور أساور لساعاتها الذكية، تغير لونها، وفقا للحالة النفسية لمرتاديها.



Apple Watch



وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد يصبح تبديل أساور ساعة Apple Watch جزءا من الماضي، لأن العلامة التجارية الرائدة تعمل على سوار مستوحى من الحرباء يتغير لونه باستمرار دون الحاجة لتبديله لتحصل على لون آخر.

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نكتشف المزيد من المعلومات عن السوار الحرباء من خلال وصف أوراق براءة الاختراع الممنوحة حديثًا للشركة، حزام Apple Watch "الكهربائي" الذي يقوم بتبديل الألوان مع تغير التيار الكهربائي في البيئة المحيطة، أو وفقا لمرتاد السوار الذكي.Apple Watchتكشف أوراق براءة الاختراع أن سوار ساعة آبل سيكون مصنوعًا من خيوط نسيج كهربية تتألف من ثلاثة نطاقات متميزة يمكن أن يظهر كل منها ألوانًا مختلفة، يمكن للمستخدم تغيير الألوان لتتلائم مع ملابسه أو بيئته أو حتى مزاجه، كما يمكن أن يضبط المستخدم الإعدادات ليجعل السوار يومض مع تلقي إشعارات جديدة.ألوان جذابة ومواصفات جديدة.. شاهد تصميم آيفون 15 المنتظر من آبل باحثون يحذرون من ثغرات تسمح بتجاوز إجراءات الحماية الأمنية الخاصة بـ آبليتزامن هذا الخبر مع الإفادة بأن Apple قد قدمت بالفعل براءة اختراع لكاميرا في الجزء السفلي من Apple Watch ، لالتقاط لقطات سريعة أو مقاطع فيديو.تم منح براءة الاختراع الخاصة بالسوار الذكي المتلون من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي وتؤكد وثيقة براءة الاختراع على الإمكانيات الفريدة للحزام الكهربائي بأنه بالفعل يتلون حسب رغبة المستهلك: "قد يرغب المستخدمون في تخصيص أحزمة ساعاتهم للتعبير عن التنوع والأناقة".يمكن حاليا لمستخدمي Apple Watch استبدال سوار الساعة بأخرى ذات ألوان أو تصميمات مختلفة ، ولكن الاختراع الجديد قد يلغي الحاجة إلى ذلك، حيث "يمكن إجراء تحديدات الألوان وتعديلها دون إزالة سوار الساعة واستبداله بآخر".