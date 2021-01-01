تحظر الصين روبوت المحادثة «Chat GPT‎‎» بسبب الدعاية المحظورة



Chat GPT‎‎ Chat GPT‎‎

حظرت الصين روبوت المحادثة "شات جي بي تي" في البلاد، بسبب مخاوف من أن تستخدم الشركة الأمريكية المالكة للروبوت "اوبن ايه اي"، تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر دعاية محظورة.



وقد صدرت أوامر لشركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء البلاد بعدم تقديم روبوت المحادثة للجمهور ، وتحديداً الشركات العاملة في مجال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.



وبحسب مانقلت ديلي ميل البريطانية، فقد وجد المستخدمون حلاً بديلاً باستخدام شبكة افتراضية خاصة، وعشرات من "البرامج الصغيرة" التي أطلقها مطورو الطرف الثالث.

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وذكر التقرير، أن المنظمين الصينيين أبلغوا شركات التكنولوجيا Tencentand Ant Group (وهي شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية Alibaba) بتقييد الوصول إلى ChatGPT وإبلاغ المسؤولين قبل إطلاق برامج الدردشة الخاصة بهم.يذكر ايضا أن الولايات المتحدة حظرت التطبيق الصيني تيك توك، بسبب نفس المخاوف التي يشعر بها المسؤولون الصينيون مع روبوت المحادثة شات جي بي تي .