تحظر الصين روبوت المحادثة «Chat GPT‎‎» بسبب الدعاية المحظورة

حظرت الصين روبوت المحادثة "شات جي بي تي" في البلاد، بسبب مخاوف من أن تستخدم الشركة الأمريكية المالكة للروبوت "اوبن ايه اي"، تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر دعاية محظورة.
وقد صدرت أوامر لشركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء البلاد بعدم تقديم روبوت المحادثة للجمهور ، وتحديداً الشركات العاملة في مجال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مانقلت ديلي ميل البريطانية، فقد وجد المستخدمون حلاً بديلاً باستخدام شبكة افتراضية خاصة، وعشرات من "البرامج الصغيرة" التي أطلقها مطورو الطرف الثالث.
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