تفاجئ حالة شاذة في الفضاء العلماء وتقربهم من كشف الألغاز الكونية

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وصف علماء فلك، السحابة الناتجة عن اندماج نجمين نيوترونيين، بالاكتشاف الذي سيقربنا من كشف الألغاز الكونية الرئيسية.



ووجد العلماء أن السحابة المكونة من الانفجار يكاد يكون شكلها مشابها للكرة.



عندما ينهار نجم ضخم، يتراكم بعض من مادته في نواة فائقة الكثافة صغيرة الحجم نسبيا، ليظهر ثقب أسود إذا كانت كتلته أكبر من ثلاث كتل شمسية، وأقل من ذلك، يتكون نجم نيوتروني.

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ويمكن أن يكون النجم النيوتروني الذي يبلغ قطره 20 كيلومترا أكبر بمقدار مرة ونصف إلى ضعف كتلة الشمس، كما ويمكن أن تزن ملعقة صغيرة من مادة النجوم النيوترونية على الأرض بقدر ما يزن جبل إيفرست.يمكن أن يظهر نجمان نيوترونيان في وقت واحد، وبحسب دراسة فإن ذلك سيتشكل نتيجة لدوران كرات ضخمة من الغاز حول مركز كتلة مشترك، ثم "تنهار" إلى أجسام فائقة الكثافة تقترب تدريجيا من بعضها البعض وتصطدم في النهاية.ويعرف ذلك بانفجار كيلونوفا، وقد تم تسجيل ظاهرة فيزيائية فلكية تم التنبؤ بها في عام 1974 لأول مرة في عام 2013 على شكل انفجار لأشعة غاما. في عام 2017، التقطت كاشفات LIGO (في الولايات المتحدة) وVirgo (في أوروبا) موجات الجاذبية - تقلبات في الزمكان - من "kilonova AT2017gfo"، الذي يبعد 140 مليون سنة ضوئية عن الأرض.ويعتبر اصطدام النجوم النيوترونية أمرا بالغ الخطورة بالنسبة للكون، والذي نتيجة لذلك، يتم تشكيل أثقل العناصر في الجدول الدوري لمندلييف، مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم واليود.حتى الآن، لم يعرف العلماء كيف يبدو انفجار كيلونوفا، ويقول ألبرت سنيبين، طالب دراسات عليا في معهد نيلز بور (الدنمارك) والمؤلف الأول للدراسة المنشورة في مجلة "Nature": "تجمع الاقتراحات وجميع النماذج السابقة أن السحابة الناتجة يجب أن تكون مسطحة وغير متماثلة إلى حد ما".