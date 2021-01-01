إطلاق «حورس 1» يعزز التنمية الاقتصادية بمصر والمنطقة

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أطلقت وكالة الفضاء المصرية القمر الصناعي حورس 1 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.



وأوضح أحمد فريد رئيس المجموعة الأفريقية بفيدرالية ملاحة الفضاء الدولية، أن القمر الصناعي تم إطلاقه بواسطة الصاروخ الصيني "لونج مارش 4 بي"، وهو القمر الصناعي الأول لمصر يهدف إلى الرصد الجيولوجي والتحكم في الموارد الطبيعية ومراقبة البيئة.



وأضاف: "يعتبر هذا الإطلاق إنجازًا علميًا هامًا لمصر، حيث يفتح أبوابًا جديدة أمام البحث العلمي وتطبيقات التقنية الفضائية في مجالات مثل علم الجيولوجيا واستكشاف الموارد الطبيعية والرصد البيئي وتوفير الاتصالات الساتلية".وأوضح "فيرد" قائلا: "يعتبر القمر الصناعي "حورس 1" جزءًا من برنامج فضائي مصري أوسع يستهدف تطوير القدرات التكنولوجية في مجال الفضاء ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المختلفة في مصر".

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وأشار رئيس المجموعة الأفريقية بفيدرالية ملاحة الفضاء الدولية، إلى أنه من المتوقع أن يساعد هذا القمر الصناعي على تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والزراعية والبيئية والتعليمية.