تتحول هوندا CR-V لسيارة سباق بقوة 800 حصان



هوندا CR-V هوندا CR-V

تطلع هوندا لدفع تقنية المحركات الهجينة إلى أقصى قدر من الإثارة والأداء مع نسخة خاصة من سيارتها CR-V العائلية.



تشترك أقسام الشركة في تطوير السيارة ويعمل قسم تطوير سيارات الأداء العالي في هوندا بالتعاون مع مركز تطوير السيارات واستديو هوندا أميركا لقديم سيارة Hybrid Racer Project Car التي ستوفر ما يزيد عن 800 حصان. وصفت هوندا بأنها “الوحش مطلق عالي الأداء”،



بالنظر لأقوى سيارة لدى الشركة حالياً، تنتج مصانع هوندا سيارة أكورا ARX-06 الفائزة في سباقات التحمل وتوفر محرك V6 سعة 2.4 لتر توربو مع محرك كهربائي بمجموع 671 حصان، وبالتالي فإن المنتظر من مشروع الشركة الجديد يتجاوز الحدود.