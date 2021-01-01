تصبح بينينفارينا باتيستا أسرع سيارة إنتاجية على الكوكب في التسارع

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بينينفارينا باتيستا

اثبتت بينينفارينا باتيستا الكهربائية أنها أسرع سيارة في العالم بتحطيم ما لا يقل علن 5 أرقام أداء، ما يجعل أو سيارة من الشركة الإيطالية بداية رائعة لكل ما هو قادم.

تحقق السيارة أسرع أرقام الأداء في مجال التسارع من 0-60 ميل/س (0-97 كم/س) خلال 1.79 ثانية، ومن 0-100 كم/س في 1.86 ثانية، ومن 0-120 ميل/س (0-193 كم/س) خلال 4.49 ثانية ومن 0-200 كم/س خلال 4.75 ثانية فقط.

في نشاطها الأخير، كسرت الشركة الأرقام القياسية لتسارع الربع ميل والنصف ميل أيضاً، وتمكنت باتيستا من تحقيق زمن 8.55 للربع ميل، وزمن 13.38 ثانية للنصف ميل. وجدير بالذكر أن السرعة القصوى التي حققتها السيارة كانت 358.03 كم/س.

المصدر: سعودى شفت

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