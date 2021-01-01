زيادة على ميتسوبيشي اكسباندر 2023



ميتسوبيشي اكسباندر 2023 ميتسوبيشي اكسباندر 2023

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر أعلنت شركة دايموند موتورز مؤخرا عن تقديم زيادة سعرية جديدة على موديل 2023 من سيارتها ميتسوبيشي إكسباندر الذي أطلقته منذ فترة في السوق المحلي، وهي سيارة تنتمي لفئة سيارات MPV متعددة الاستخدامات.



وبالنسبة للأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل لهذا الموديل من السيارة فهي كالتالي بعد الزيادة الأخيرة:



- فئة أولى ميدلاين من 630 إلى 680 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).

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- فئة ثانية هايلاين من 660 إلى 710 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية فقط، كما يصل متوسط استهلاك محركها للوقود إلى 5 لتر تقريبا لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور مطر.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سبويلر خلفي.- بلوتوث.- فتحات تكييف خلفية.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.