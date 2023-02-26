أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 26-2-2023..



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 25-2-2023 هبوطًا جديدًا، وتراجع سعر عيار 21 في خلال تعاملات صباح اليوم في محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، بعد هبوط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس الأول الجمعة بنحو 0.62% مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.



سعر الذهب اليوم في مصر الآن

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر تقاريرها لحظة بلحظة عن أسعار الذهب اليوم الاحد 25 فبراير2023 مباشر داخل محلات الصاغة.



أسعارالذهب اليوم في مصر العيار 21 بالمصنعية

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