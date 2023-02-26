أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 26-2-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الأحد 26-2-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أولي أيام العمل الإسبوعية، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.77 جنيه للشراء، و 36.90 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.59 جنيه للشراء، و 99.94 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، و 8.34 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصرى: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 30.61 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.الاستثمار العربي: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.26 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.البنك الأهلي القطري: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.بنك مصر: 32.24 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.بنك قناة السويس: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، و 36.92 للبيع.المصرف المتحد: 36.74 جنيه للشراء، و 37.04 للبيع.بنك مصر: 36.58 جنيه للشراء، و 36.82 للبيع.بنك الكويت الوطني: 36.74 جنيه للشراء، و 37.04 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.11 جنيه للشراء، و 8.15 للبيع.البنك المصري الخليجي: 8.10 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.15 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع، وفق أسعارالعملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.08 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.بنك مصر: 96.10 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.بنك سايب: 99.66 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.بنك المشرق: 8.28 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.بنك أبو ظبي التجاري: 8.27 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.