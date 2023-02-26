أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 26-2-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

أسعار العملات
حققت أسعار العملات اليوم الأحد 26-2-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أولي أيام العمل الإسبوعية، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، و 30.66 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.77 جنيه للشراء، و 36.90 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.59 جنيه للشراء، و 99.94 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، و 8.34 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 30.61 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.
بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، و 30.58 للبيع.
الاستثمار العربي: 30.58 جنيه للشراء، و 30.68 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.26 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع.
بنك مصر: 32.24 جنيه للشراء، و 32.45 للبيع.
بنك قناة السويس: 32.37 جنيه للشراء، و 32.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.62 جنيه للشراء، و 36.92 للبيع.
المصرف المتحد: 36.74 جنيه للشراء، و 37.04 للبيع.
بنك مصر: 36.58 جنيه للشراء، و 36.82 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 36.74 جنيه للشراء، و 37.04 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.11 جنيه للشراء، و 8.15 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.10 جنيه للشراء، و 8.18 للبيع.
بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.15 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.15 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع، وفق أسعار
العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.08 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.
بنك مصر: 96.10 جنيه للشراء، و 99.75 للبيع.
بنك سايب: 99.66 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.
بنك المشرق: 8.28 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، و 8.32 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.27 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
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