سعر الفراخ اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى الأسواق الشعبية والمحال التجارية



الفراخ الفراخ

انخفض سعر الفراخ اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في الأسواق الشعبية والمحال التجارية حوالى 10 جنيهات في الكيلو الواحد.



رصدت «المصرى اليوم» اليوم الأحد 26 فبراير 2023 سعر الفراخ في الأسواق الشعبية والمحال التجارية.



سعر الفراخ اليوم 26 فبراير 2023 في الأسواق الشعبية

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 72 جنيها، والفراخ البلدى 100 جنيها والأوراك 72 جنيها.

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سعر الفراخ البانية اليوم الأحد 26 يناير في الأسواق الشعبيةسجل كيلو الفراخ البانية 165 جنيها، والشيش طاووق وصل سعره 160 جنيها.سعر الكبد والقوانص تراوح ما بين 60 جنيها.سعر الهياكل وصل 40 جنيها.سعر الأرجل 20 جنيها.سعر البط البلدى 125 جنيها للكيلو الواحد.سعر جوز الحمام 100 جنيها.سعر الأرانب 90 جنيها للكيلو الواحد.سعر الفراخ اليوم الأحد 26 فبراير 2023 في المحال التجاريةوصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 75 جنيها والفراخ البلدى 105 جنيهات.بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البانية ما بين 170 و175 جنيها وسعر الشيش طاووق 170 جنيها وسجل سعر كيلو الأرانب 95 جنيها، بينما سجل سعر البط البلدى 130جنيها وسعر جوز الحمام الجامبو 100 جنيه وسعر الكبد والقوانص 60 جنيها.سعر كرتونة البيض الأحد 26 فبراير 2023وصل سعر كرتونة الفراخ البلدى 125 جنيها، بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 120 و125 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض تراوح سعرها ما بين 120 و125 جنيها.