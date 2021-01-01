أطعمة مذهلة مضادة للشيخوخة لدى الرجال.. أبرزها المكسرات

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الشيخوخة هي عملية طبيعية لا يمكن إيقافها، ولكن يمكن إبطائها باتباع خيارات نمط الحياة الصحيحة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي، ومع تقدمك في العمر، يبدأ جسمك في تجربة تغيرات مختلفة قد تؤدي إلى مشاكل صحية ونقص في الحيوية، وعلى الرغم من عدم وجود وصفة سحرية لوقف الشيخوخة ، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تنظيمها وتعزيز الصحة العامة.



تمتلئ الأطعمة المضادة للشيخوخة بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في مكافحة الأمراض المزمنة والحفاظ على أداء الجسم في أفضل حالاته، ويمكن للرجال على وجه الخصوص، الاستفادة بشكل كبير من دمج الأطعمة المضادة للشيخوخة في نظامهم الغذائي للحفاظ على مستويات الطاقة، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وتقليل مخاطر المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".





فيما يلي هناك بعض الأطعمة المضادة للشيخوخة التي يجب على الرجال التفكير في إضافتها إلى وجباتهم المعتادة من أجل الصحة والحيوية المثلى.

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التوتالتوت مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، وهما عاملان رئيسيان يساهمان في الشيخوخة، والتوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود هي أطعمة غنية بشكل خاص بالبوليفينول ، مما يساعد في تحسين وظائف المخ والحماية من الأمراض المرتبطة بالعمر.المكسراتالمكسرات مصدر كبير للدهون الصحية والبروتينات والألياف وكذلك الفيتامينات والمعادن، ويعتبر اللوز والجوز والفستق وغيرها من المكسرات غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.الشوكولاته الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانخفاض ضغط الدم، وهذا يساعد أيضًا على تحسين الوظيفة الإدراكية، ويمكن أن تكون الشوكولاتة التي تحتوي على 70? من الكاكاو على الأقل أكثر فائدة.الخضروات الورقية الخضراءاللفت والسبانخ والكرنب والخضروات الورقية الأخرى هي أطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والحماية من السرطان.الأسماك الدهنيةالأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين وظائف المخ، كما تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب. قد يكون تضمين أي سمكة دهنية في وجبتك مرتين على الأقل في الأسبوع مفيدًا في السيطرة على الشيخوخة.الشاي الأخضرالشاي غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.زيت الزيتونيعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا للدهون الأحادية غير المشبعة. وفقًا لأخصائيي التغذية ، تعمل الدهون الأحادية غير المشبعة على تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب، واستخدم زيت الزيتون بدلاً من الزيوت الأخرى أو الزبدة للطبخ وتوابل السلطة لتقليل مخاطر المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر.