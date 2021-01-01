شرح طريقة عمل كيك الجلاش بمكونات سهلة وطعم شهي

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كيك الجلاش

كيك الجلاش من الحلويات المشبعة التي يمكن تناولها في مطبخك بمكونات سهلة وخفيفة، وتعتبر من أشهي الوصفات التي يمكن أن يتم تقديمها بأكثر من طريقة يمكن أن تقدم بحشوات مختلفة، ويمكن أن تقدم سادة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كيك الجلاش بمكونات سهلة وفقًا لما اشارت إليها الشيف مي صيام


طريقة عمل كيك الجلاش: المكونات
لفة جلاش

نصف كوب سمن سايح

نصف كوب سكر

نصف كوب زبادي

كوب ونصف لبن

ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة نشا

2 بيض

فانيليا

شربات

كوب ونصف سكر

كوب مياه

فانيليا

طريقة تحضير كيك الجلاش:
في صينية مقاس 24 تدهن بالسمن جيدا

نأخذ ورق الجلاش كل ورقة بمفردها ونكرمشها

ثم توضع في الصينية وهي مكرمشة

توضع الورقة الثانية بجانبها وبنفس الطريقة لحين انتهاء الصينية وكل ورقات الجلاش ترص بجانب بعضها وملتصقين في بعض

ثم حضري خلاط أو مضرب كهربائي

ثم اخلطي كلا من البيض والفانيليا والسكر والزبادي والنشا واللبن والبيكنج بودر

ثم ضيفي الخليط على الجلاش وإدخاليه فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي يأخذ لون ذهبي جميل

عندما يخرج من الفرن يسقي بالشربات البارد ويغطي 10 دقائق ويقدم مع الشاي أو القهوة، في الإفطار أو مابين الوجبات

المصدر: اليوم السابع

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