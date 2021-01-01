شرح طريقة عمل كيك الجلاش بمكونات سهلة وطعم شهي



كيك الجلاش كيك الجلاش

كيك الجلاش من الحلويات المشبعة التي يمكن تناولها في مطبخك بمكونات سهلة وخفيفة، وتعتبر من أشهي الوصفات التي يمكن أن يتم تقديمها بأكثر من طريقة يمكن أن تقدم بحشوات مختلفة، ويمكن أن تقدم سادة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كيك الجلاش بمكونات سهلة وفقًا لما اشارت إليها الشيف مي صيام





طريقة عمل كيك الجلاش: المكونات

لفة جلاش



نصف كوب سمن سايح

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نصف كوب سكرنصف كوب زباديكوب ونصف لبنملعقة كبيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة نشا2 بيضفانيلياشرباتكوب ونصف سكركوب مياهفانيلياطريقة تحضير كيك الجلاش:في صينية مقاس 24 تدهن بالسمن جيدانأخذ ورق الجلاش كل ورقة بمفردها ونكرمشهاثم توضع في الصينية وهي مكرمشةتوضع الورقة الثانية بجانبها وبنفس الطريقة لحين انتهاء الصينية وكل ورقات الجلاش ترص بجانب بعضها وملتصقين في بعضثم حضري خلاط أو مضرب كهربائيثم اخلطي كلا من البيض والفانيليا والسكر والزبادي والنشا واللبن والبيكنج بودرثم ضيفي الخليط على الجلاش وإدخاليه فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي يأخذ لون ذهبي جميلعندما يخرج من الفرن يسقي بالشربات البارد ويغطي 10 دقائق ويقدم مع الشاي أو القهوة، في الإفطار أو مابين الوجبات