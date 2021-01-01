فوائد سلطة البنجر لصحتك.. منها خفض ضغط الدم خلال ساعتين



سلطة البنجر سلطة البنجر

البنجر من الخضراوات الجذرية، التى لها فوائد صحية عديدة بسبب الكميات الهائلة من المكونات الكيميائية النباتية والغذائية المتوفرة فيها، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف وأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على فوائد سلطة البنجر لصحتك، بحسب موقع "cnet".

فوائد سلطة البنجر لصحتك

يخفض ضغط الدم

يحتوي البنجر بشكل طبيعي على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان يمكن لأكسيد النيتريك أن يريح الأوعية الدموية ويوسعها وبالتالي يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، حيث يساعد في خفض ضغط الدم في غضون ساعتين.



القدرة على التحمل

يتم تحويل النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان مما يساعد على تقليل الكمية المحتملة للأكسجين. يمكن إنفاق هذا الأكسجين في التمارين منخفضة الكثافة ، كما أنه يزيد من تحمل التمارين عالية الكثافة.



أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة مباشرة يمكنهم ممارسة الرياضة لفترة أطول من الوقت.

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مفيد لمرضى القلبتسبب الكميات البارزة من الدهون الثلاثية في جسمك مشاكل تبعية للقلب يساعد البنجر في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول عن طريق زيادة كمية الكوليسترول الحميد ، أي الكوليسترول الجيد.إلى جانب ذلك ، يقلل من مستوى الهوموسيستين لأنه يحتوي على مادة البيتين المغذية. لذلك ، يمكنك منع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق تناول البنجر بانتظام.تقليل العيوب الخلقيةيحتوي البنجر على حمض الفوليك فيتامين ب ، مما يساعد على تكوين العمود الفقري للطفل. لذلك يمكنك إضافة البنجر إلى نظامك الغذائي إذا كنت حاملاً لأن نقص حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى عدد من المضاعفات بما في ذلك عيوب في الأنابيب العصبية وعيوب في النهاية في الدماغ أو العمود الفقري أو النخاع الشوكي.الوقاية من السرطانيمكن لصبغة بيتايسانين المتوفرة في البنجر أن تمنع نمو الخلايا السرطانية. البنجر رائع للوقاية من سرطان القولون والرئة والجلد. يتم حفظ اللحوم باستخدام النترات وقد يؤدي استهلاك هذه اللحوم إلى تكوين مركبات النيتروزامين في الجسم مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان. في هذه الحالة ، قد يقلل البنجر من الطفرات الخلوية التي تسببها هذه المركبات.منع مشاكل الجهاز التنفسييعتبر البنجر مصدرًا رائعًا لفيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة وجيد لجهاز المناعة. فيتامين سي ليس فقط أحد مضادات الأكسدة القوية ولكنه يحمي جسمك أيضًا من الجذور الحرة. إلى جانب ذلك ، يحفز فيتامين ج نشاط خلايا الدم البيضاء. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على مادة بيتا كاروتين الطبيعية التي تساعد على الوقاية من سرطان الرئة.